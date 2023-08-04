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США відповіли, чи планують постачати зброю Тайваню в рамках бюджету для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
США відповіли, чи планують постачати зброю Тайваню в рамках бюджету для України
фото з відкритих джерел

У США спростували повідомлення про плани працювати з Конгресом з метою прискорення постачання зброї Тайваню

Уряд Сполучених Штатів Америки (США) не планує лобіювати перед Конгресом ініціативу щодо надання Тайваню озброєння в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представники американської адміністрації спростували повідомлення журналістів про плани працювати з Конгресом з метою прискорення постачання зброї Тайваню закласти коштом у запит на новий пакет фінансової допомоги для України.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню з додаткового бюджету для України, щоб прискорити поставки зброї країні на тлі зростання загрози з боку Китаю. 

За даними FT, управління бюджету включить фінансування Тайваню в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї. У разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як «іноземне військове фінансування». 

До слова, США оголосили про надання Тайваню пакету військової допомоги у розмірі 345 млн доларів. Ця підтримка спрямується країною на протистояння з Китаєм. 

Теги: США фінансування Тайвань озброєння

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