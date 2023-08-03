Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа: «Ми розглядаємо закриття кордону з Білоруссю»

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про посилення охорони кордону з Білоруссю та готовність його закрити за потреби. Про це пише польський портал bia24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми розглядаємо закриття кордону з Білоруссю, але це потрібно узгодити з Польщею та Латвією», – сказав Науседа на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким у Сувалках.

Науседа зазначив, що Литва посилила охорону кордонів «після того, як група «Вагнера» розпочала розгортання своїх підрозділів у Білорусі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського).

«Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК «Вагнера» підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа.

Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

«Кількість «Вагнера» ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину», – наголошує президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.