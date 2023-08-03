Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю
Литва може закрити свій кордон для білорусів
фото з відкритих джерел

Президент Литви Гітанас Науседа: «Ми розглядаємо закриття кордону з Білоруссю»

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про посилення охорони кордону з Білоруссю та готовність його закрити за потреби. Про це пише  польський портал bia24.

«Ми розглядаємо закриття кордону з Білоруссю, але це потрібно узгодити з Польщею та Латвією», – сказав Науседа на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким у Сувалках.

Науседа зазначив, що Литва посилила охорону кордонів «після того, як група «Вагнера» розпочала розгортання своїх підрозділів у Білорусі».

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). 

«Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК «Вагнера» підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа.

Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

«Кількість «Вагнера» ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину», – наголошує президент.

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

Читайте також: У Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою
Теги: Польща Литва президент кордон ПВК Вагнера Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Москви вигадала, як захиститись від дронів
Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО
5 липня, 12:06
Виступ Зеленського у Вільнюсі планується, попередньо, на 18:00
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
11 липня, 16:19
Кабінет, у якому перебував Зеленський, особливо нічим не відрізнявся від інших
Усі ходили в душ президента: що відбувалося у бункері Зеленського у перші дні війни
12 липня, 09:55
Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, 12 липня 2023 року
ЗМІ з’ясували, навіщо Зеленський критикував союзників на шляху до саміту НАТО
13 липня, 04:13
Візити американських дипломатів до столиці Киргизстану - Бішкеку результату не дали
Киргизстан допомагає Путіну із озброєнням. США готують потужний санкційний удар
19 липня, 11:32
У колоні як мінімум 10 одиниць техніки
До Білорусі прибула десята колона «вагнерівців»: є важливий нюанс (карта)
23 липня, 15:00
Згідно за планом, основними напрямками підтримки є закупівля летальних і нелетальних засобів та військова підготовка українських військових
Литва ухвалила трирічний план допомоги Україні
24 липня, 18:04
Андрій Холодов
Маєток на Кіпрі: журналісти викрили ще одного «слугу»
28 липня, 22:26
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Вчора, 16:35

Політика

Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю
Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю
Кремль оголосив Путіна правозахисником українців  
Кремль оголосив Путіна правозахисником українців  
Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру
Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру
Росія вже шукає «добровольців» для війни у Казахстані – Reuters
Росія вже шукає «добровольців» для війни у Казахстані – Reuters
«Ми не прагнемо розбірок». ООН хоче засудити тактику Росії, а не саму Росію
«Ми не прагнемо розбірок». ООН хоче засудити тактику Росії, а не саму Росію
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
15K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
7865
Битва за Чорне море. Країна без морської торгівлі – напівкастрована
5547
Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)
4560
Лічильники на воду із свердловин. Уряд пояснив нові правила, які спровокували скандал
4091
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту