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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Пакет міститиме боєприпаси для ППО
фото ілюстративне

Пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority, коли озброєння передаються зі складів американської армії

Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє СNN.

«Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу», – заявив він.

За словами Блінкена, до пакета, вартістю 200 млн доларів, входять:

  • боєприпаси для ППО,
  • артилерійські снаряди,
  • протитанкові засоби,
  • додаткове обладнання для розмінування.

«Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно», – підкреслив Блінкен.

Як зазначається, цей пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority, коли озброєння передаються зі складів американської армії.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо у цьому буде потреба. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

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Теги: росія США розмінування озброєння Ентоні Блінкен Україна

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