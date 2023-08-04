До України прибув кандидат у президенти США від Республіканської партії

Президент відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору

Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні

Сьогодні, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Крістофером Крісті. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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«Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні президенту США Джо Байдену та його адміністрації», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що вкрай важливо, що США, усі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України.

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Зазначається, що президент відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору та успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій. «США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою», – зазначив Зеленський.

Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.

Крістофер Джеймс (Кріс) Крісті – американський політик, у 2010-2018 роках – губернатор штату Нью-Джерсі. Став першим республіканцем, який виграв вибори в цьому штаті за 12 років.

Нагадаємо, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер закликав бути готовими, що вибори американського президента матимуть вплив на допомогу Вашингтона Києву.