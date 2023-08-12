Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України

Кірбі: «Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно попросити більше»

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо в цьому буде потреба. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує «Укрінформ».

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За словами посадовця, обсяги нового запиту на 24 мільярди доларів, з яким адміністрація США звернулася до Конгресу, ґрунтується на ретельних розрахунках.

При цьому Кірбі сказав, що нині складно передбачити, як довго триватиме російська повномасштабна військова агресія, відповідно потрібно зробити все можливе, щоб оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (настає у Штатах з жовтня 2023 року), та подати відповідний запит до Конгресу.

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Представник Білого дому пояснив, що якщо обсяг нового пакету для України виявиться недостатнім, уряд США подасть новий запит до

«Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали», – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим партнерам, на яких вплинула війна Росії проти України. Зокрема, 13,1 млрд доларів підуть на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону.

Раніше Reuters із посиланням на американських посадовців повідомляло, що в Білому домі почався розподіл коштів на допомогу Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.