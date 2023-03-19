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Вісім областей під ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 19 березня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вісім областей під ворожим обстрілом: ситуація в регіонах 19 березня
фото з відкритих джерел

Найбільше від ворожих обстрілів потерпають населені пункти Харківщини, Донеччини та Херсонщини

В Україні триває 389-й день повномасштабної війни Росії проти України. Під ударами російських військ минулої доби, 18 березня, перебували вісім областей України.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 2 обстріли по території Корюківського району, із артилерії та мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку – обстріл Новослобідської ТГ. Також зранку був мінометний обстріл по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад. Били з мінометів, артилерії та АГС. Без втрат і руйнувань серед мирного населення.

Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Білогір'я, Полтавка, Кам'янське, Плавні. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Харківщина

На Слобожанському напрямку під вогнем ворога були населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук. На Куп’янському напрямку окупанти здійснювали артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове. У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Госпіталізована у важкому стані. У с. Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків, 71 та 29 років, знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його на власному подвір'ї. Цей предмет здетонував. Обоє отримали поранення та госпіталізовані. Стан одного з постраждалих важкий.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах Кремінної та Діброви. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського і Білогорівки. Зі значною кількістю поранених загарбників не в силах впоратися ані місцеві лікарі, ані партія гастролерів. Тому рф збільшила кількість відправлених на окуповані території медичних працівників.

Донеччина

Минулої доби ворог здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), вів вогонь з РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерії, танків по населеним пунктам області. Обстріляні: Костянтинівка, Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Курахівка, смт Гостре, с.Бердичі, с.Новоукраїнка, с.Карлівка, с.Сєверне, с.Калинове. Пошкоджено 92 житлових будинки (з них 14 – багатоповерхівок), 26 цивільних автомобілів, 2 гаражі, школа, дитячий магазин, адмінбудівля ДСНС, 2 службові автомобіля ДСНС, будівля комунального підприємства, господарча споруда. По області за добу 3 загиблих, 18 поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом доби з мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілював акваторію Очаківської громади. Пошкоджень інфраструктури та постраждалих немає. Також вчора ввечері зі ствольной артилерїї ворог вдарив у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Херсонщина

Війська рф пррдовжують обстрілювати населені пункти Бериславського та Херсонського районів. За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Дані щодо наслідків уточнюються.

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