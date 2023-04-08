Під Києвом виявлено залишки ворожого дрона (фото)

Вибухотехніки знищать залишки боєприпасу

У п’ятницю, 7 квітня, у Бориспільському районі на Київщині виявлено залишки ворожого безпілотника. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Поблизу села Вороньків знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше», – розповів він.

Нєбитов повідомив, що працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу.

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Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

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