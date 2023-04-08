Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом виявлено залишки ворожого дрона (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Києвом виявлено залишки ворожого дрона (фото)
Знайдено залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Вибухотехніки знищать залишки боєприпасу

У п’ятницю, 7 квітня, у Бориспільському районі на Київщині виявлено залишки ворожого безпілотника. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Поблизу села Вороньків знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше», – розповів він.

Нєбитов повідомив, що працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

За минулу добу українські воїни збили сім ворожих БпЛА, з них: три – типу «Орлан», три – «Ланцет» та один – «Мерлін».

Як повідомлялося, російські загарбники намагаються маскувати дрони під час атак по Україні, використовуючи рельєф і русла річок. 

ЗСУ визначили найефективнішу зброю проти іранських «Шахедів».

Теги: Київщина безпілотник війна окупанти Національна поліція України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередньо дрон впав через ф
Поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон
6 квiтня, 12:00
До ранку рятувальники ліквідували загорання
Нічна атака дронами: стали відомі нові деталі удару
4 квiтня, 07:39
Україна може заборонити журналістам повідомляти про атаку ворожих дронів
Україна може заборонити журналістам повідомляти про атаку ворожих дронів
31 березня, 18:48

Новини

Під Києвом виявлено залишки ворожого дрона (фото)
Під Києвом виявлено залишки ворожого дрона (фото)
Під Києвом лунатимуть вибухи: влада звернулася до мешканців регіону
Під Києвом лунатимуть вибухи: влада звернулася до мешканців регіону
Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю
Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю
У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури. Деталі скандалу
У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури. Деталі скандалу
Мовний скандал в ірпінському виші. Омбудсмен відреагував (відео)
Мовний скандал в ірпінському виші. Омбудсмен відреагував (відео)
Депутатка хоче виселити посольство РФ у Києві. Росіяни йти з будівлі відмовляються
Депутатка хоче виселити посольство РФ у Києві. Росіяни йти з будівлі відмовляються

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
20K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
15K
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
9632
Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів?
9366
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
8790
Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Сьогодні, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту