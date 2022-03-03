Немає даних, що Білорусь та Росія планують надсилати додаткові війська в Україну – Пентагон

Майже всі сили окупантів уже задіяні у бойових діях в Україні

Росія поки не стягує резерви

У Пентагоні оприлюднили деякі розвіддані щодо ситуації в Україні. Там запевнили: немає даних, що Білорусь просто зараз готує свої збройні сили для вторгнення в Україну. Також американські розвідники не бачать, щоб Росія стягувала резерви для поповнення своїх військ, які напали на Україну. Про це на брифінгу розповів речник міноборони США Джон Кірбі.

У Пентагоні заявили, що не мають даних про те, що Білорусь планує надсилати підрозділи своїх збройних сил в Україну – на допомогу російським окупантам.

Також не спостерігається, що росіяни стягуватимуть додаткові війська, щоб поповнити свій атакувальний резерв в Україні.

«Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить потребу надіслати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх військ в Україні», – заявив на брифінгу речник Пентагона Джона Кірбі.

За його словами, Росія може застосувати 150 тис. солдатів, понад 120 батальйонно-тактичних груп. Та майже всі вони вже перебувають на території України.

Утім, Пентагон застеріг: усе це не означає, що Росія вже не має бойової потужності. Війська ворога в Україні втратили темп наступу, але не всі свої сили.

З іншого боку, у Пентагоні знають і те, що українці також відновили свої сили, і готові до запеклої боротьби.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти бомбардували Ізюм: шестеро жертв, руйнування. ОНОВЛЕНО (фото, відео).

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