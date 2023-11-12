Битва за лівий берег Херсонщини: наступ ЗСУ викликає паніку у росіян – ISW

ЗСУ мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок

Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми

Збройні сили України здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині – повільний наступ викликає паніку у російських військових. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські джерела продовжують обговорювати українські операції на лівому березі Херсонської області 11 листопада.

Зокрема, російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

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ЗСУ також мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро), де тривають бої.

Відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі.

Нагадаємо, у своєму звіті за 2 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона – і навіть намагаються рухатися вперед.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року.

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Також повідомлялося, що Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів.