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Захопити Куп’янськ і не лише: ЗСУ розповіли про плани окупантів до кінця року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Захопити Куп’янськ і не лише: ЗСУ розповіли про плани окупантів до кінця року
Росіяни агресивно атакують Куп'янськ
фото з відкритих джерел

Незабаром у РФ будуть так звані вибори і «кремлівський карлик» хоче мати хоча б якісь політичні бонуси

Російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року. Про це заявив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«Ми всі розуміємо, що незабаром у РФ будуть так звані вибори і «кремлівський карлик» хоче мати хоча б якісь політичні бонуси, і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділись 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація. А оскільки немає перемог, то вже в 100500 раз було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей», – заявив він.

За словами Фітьо, одним із напрямків, які будуть намагатися захопити загарбники, буде місто Куп'янськ.

«І звісно ж ще одна їхня мета – це зупинити наш рух. Адже якщо ми зупинимось, то російські окупанти зможуть окопатися та закріпитися. І тоді вибивати їх з позицій буде набагато важче», – підкреслив він.

Раніше Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку. 

Також повідомлялося, що Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів.

Британська розвідка оцінила, чи зможе РФ прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Теги: місто мобілізація вибори окупанти

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