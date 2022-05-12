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    Події в Україні

    Росіяни бомбардують «Азовсталь». Нове відео

    Рашисти скидають бомби на &laquo;Азовсталь&raquo;, де перебувають захисники України - Росіяни бомбардують «Азовсталь». Нове відео
    Рашисти скидають бомби на «Азовсталь», де перебувають захисники України
    фото: скріншот з відео

    Радник мера Маріуполя показав нове відео бомбардування заводу «Азовсталь»

    Російські війська ні на мить не припиняють обстрілу та бомбардування заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Нове відео атаки виклав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    У кадрі видно хмари диму від вибухів російських бомб і чутно моторошні звуки цих вибухів.

    «Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряди за снарядом», – йдеться у повідомленні.

    Також Андрющенко зазначив, що ми всі у безоплатному боргу перед захисниками Маріуполя.

    Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

    Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерреша із закликом застосувати процедуру extraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів.

    Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни бомбардують «Азовсталь». Нове відео