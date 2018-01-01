Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Безпілотник не постраждав

На території Донецької області бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по безпілотнику місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за п'ятницю, 9 лютого. «Здійснюючи патрулювання за 300 м на захід від західної околиці н.п. Первомайське (не підконтрольні уряду, 68 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 11 пострілів зі



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Безпілотник не постраждав

На території Донецької області бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по безпілотнику місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за п'ятницю, 9 лютого.

«Здійснюючи патрулювання за 300 м на захід від західної околиці н.п. Первомайське (не підконтрольні уряду, 68 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 11 пострілів зі стрілецької зброї за 1,5 км схід - південний схід. За оцінкою СММ, вогонь вівся в напрямку міні-БПЛА, який на той момент пролітав приблизно за 1,7 км на південний схід від позиції спостерігачів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, члени патруля заховалися за броньованими автомобілями і забрали БПЛА, який залишився неушкодженим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 56 танків недалеко від тимчасово окупованого Луганська.