Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі
- Сьогодні, 11:19
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Безпілотник не постраждав
На території Донецької області бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по безпілотнику місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за п'ятницю, 9 лютого.
«Здійснюючи патрулювання за 300 м на захід від західної околиці н.п. Первомайське (не підконтрольні уряду, 68 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 11 пострілів зі стрілецької зброї за 1,5 км схід - південний схід. За оцінкою СММ, вогонь вівся в напрямку міні-БПЛА, який на той момент пролітав приблизно за 1,7 км на південний схід від позиції спостерігачів», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, члени патруля заховалися за броньованими автомобілями і забрали БПЛА, який залишився неушкодженим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 56 танків недалеко від тимчасово окупованого Луганська.