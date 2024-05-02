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Бригада ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, повертається на фронт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бригада ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, повертається на фронт
Прапор 110-ї окремої механізованої бригади поблизу стели на в'їзді у Донецьку область
фото: Facebook/110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

У лютому військове керівництво вперше за два роки вивело бійців 110-ї окремої механізованої бригади з Авдіївки

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка анонсувала повернення бійців на бойові позиції. Про це пише пресслужба.

«110-та знову на бойових! Окупантам в пеклі вже пишуть пропуски. Ми виправимо це неподобство. Кожній ворожій паторочі – смерть! «Імперія» має розпастися!» – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади вперше за два роки вивели з Авдіївки у Донецькій області для відпочинку та ротації.

Згодом стало відомо, що третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

До слова, 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили кілька атак більше, ніж біля Авдіївки.

Читайте також: Як українські війська виходили з Авдіївки: ЗСУ розкрили подробиці
Теги: війна Авдіївка ЗСУ фронт

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