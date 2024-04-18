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Російські загарбники припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські загарбники припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Орлівка Сумської області; Вовчанськ та Стрілеча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Набережне, Кремський Бугор, Миколаївка Чернігівської області; Клюси, Білопілля, Бруски Сумської області; Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Невське Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка та Селидове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив сім безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному складу боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни.

До слова, у ніч на 18 квітня ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня в центральні та західні регіони країни. Росіяни обстрілювали з інтервалом в три години.

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Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти наступ

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