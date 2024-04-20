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Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка
У перший день великої війни чоловік пішов до військкомату, проте там йому відмовили: мав другу групу інвалідності внаслідок війни в зоні АТО
колаж: glavcom.ua

Чоловік ціною власного життя зупинив прорив ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Примаченка.

Воювати Володимирові Примаченку судилося тричі. Спочатку його, молодого прикордонника, у Радянському Союзі відправили «виконувати інтернаціональний обов’язок» до Афганістану. У 18 років українець служив як бортовий механік та кулеметник гелікоптера МІ-8. У 2014 році він воював у зоні проведення АТО. І втретє пішов на велику війну у 2022-му, ставши Героєм України посмертно...

Володимир Примаченко родом з Кривого Рогу, але багато років прожив у Херсоні – саме тому мав такий позивний
Володимир Примаченко родом з Кривого Рогу, але багато років прожив у Херсоні – саме тому мав такий позивний
фото з відкритих джерел

Старший сержант Володимир Примаченко, позивний Херсон, загинув 5 червня 2022 року в бою з окупантами поблизу села Миронівка на Донеччині. Життя воїна обірвав ворожий танковий обстріл. Захиснику назавжди 57 років.

Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Володимир Примаченко знову став захист рідної землі та мужньо боронив нашу країну від окупантів
Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Володимир Примаченко знову став захист рідної землі та мужньо боронив нашу країну від окупантів
фото з відкритих джерел

Володимир народився та виріс у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. З дитинства займався боксом, неодноразово виступав на змаганнях, взимку улюбленою грою був хокей. Ходив у музичну школу, вчився грі на баяні, самотужки опанував гру на гітарі. Майже кожні вихідні із друзями ходив на риболовлю та полювання. Строкову службу проходив на війні в Афганістані. Там 1,5 року служив бортовим механіком і кулеметник гелікоптера МІ-8. Після повернення переїхав до Херсона, де здобув вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент та управління персоналом».

Під час Революції Гідності чоловік вирушив до Києва зі словами: «Там твориться історія України, і я маю там бути». І вже за кілька днів він у складі 8-ї афганської сотні відстоював європейські інтереси України.

Примаченко брав активну участь у Революції Гідності, а після Майдану разом із побратимами рушив на схід України
Примаченко брав активну участь у Революції Гідності, а після Майдану разом із побратимами рушив на схід України
фото з відкритих джерел

«І на Майдані, і на війні на сході України – всюди на «афганців» дивилися як на тих людей, які можуть надати реальну, практичну допомогу ведення бойових дій. Тому що у нас був досвід, ми розуміли, що відбувається. На Майдані до нас приходили молоді хлопці навіть вночі й питали, як краще провести ту чи іншу акцію, як відступити чи зробити барикади. Ми ночами ходили і вивчали територію, відстежували переміщення силових структур довкола Майдану, «тітушок», які були у Маріїнському парку», – розповідав військовий. 

Навесні 2014 року, коли був створений 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар», Примаченко почав возити теплі речі, спорядження, медикаменти та їжу хлопцям на передову. А вже за місяць разом із побратимами-афганцями добровільно поповнив ряди захисників у складі цього батальйону. У липні батальйону «Айдар» була поставлена задача допомогти бійцям однієї з бригад вийти з оточення в Луганському аеропорту, вивезти поранених і розблокувати летовище. Операцію бійці виконали за кілька днів. Однак Володимир дістав важке поранення і дізнався про це вже у шпиталі.

Під час вивозу поранених побратимів з-під оточеного Луганського аеропорту Володимир Примаченко отримав осколкові поранення, довгий час проходив реабілітацію
Під час вивозу поранених побратимів з-під оточеного Луганського аеропорту Володимир Примаченко отримав осколкові поранення, довгий час проходив реабілітацію
фото з відкритих джерел

«Війна в Афганістані – це були дуже сильні враження. Після демобілізації хотілося знову кудись поїхати. Коли людина відчуває силу зброї, це залишається на все життя. Наприклад, я хотів їхати в Нагорний Карабах. Прийшов до військкомату і кажу: відправте мене, я фахівець. Мені кажуть: ви вже навоювалися, йдіть додому, це не ваша війна.

А коли після Майдану почалися події на сході України, те відчуття повернулося. Я вже не міг бути вдома, чекав кожної хвилини, чомусь думав, що це закінчиться без мене й треба швидше їхати. Тому що ми почали Майдан і треба все закінчити. Ми думали, що до осені це все закінчиться – звільнимо території й відновимо конституційний лад», – ділився Примаченко.

Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка фото 1
фото з відкритих джерел

У 2015-му Володимиру запропонували посаду у Державній службі у справах ветеранів. А за три роки він очолив Київський відділ Міністерства у справах ветеранів України. Допомагав воїнам з лікуванням і психологічною реабілітацією. Про нього казали: «Допомога 24/7». Завдяки його ідеї в Україні започаткували День добровольця та День пам'яті «кіборгів». Також він заснував ГО «Українська асоціація інвалідів АТО».

З 2015 року чоловік Примаченко працював у сфері захисту ветеранів
З 2015 року чоловік Примаченко працював у сфері захисту ветеранів
фото з відкритих джерел
Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка фото 2
фото з відкритих джерел

У перший день повномасштабного вторгнення чоловік пішов до військкомату, проте там йому відмовили: мав другу групу інвалідності внаслідок війни у зоні АТО. Тоді Володимир зібрав побратимів-айдарівців та добровольців і вирушив до столичної ТРО. Родині сказав: «Зараз у нас є можливість закінчити цю війну. Назавжди. Хто, як не ми, це зробить?!». Після звільнення Київщини їхній підрозділ вирушив на Донеччину.

«Своїми солдатами він опікувався, як синами вдома. Одним на пост принесе торбину з водичкою та цукерками, іншим – по ще одній парі шкарпеток на нічне чергування. І таке турботливе ставлення проявлялось у всьому. Мудрий, врівноважений, завжди позитивний командир. 5 червня Володимир разом із трьома військовими з роти намагались зупинити ворога на позиції, де стався прорив. Їх почали накривати усім, чим можна. Смерті уникнути було неможливо…

Посмішка Володі завжди приваблювала, з нею відбувалось подолання всіх труднощів. Особливо, коли говорили між собою побратими, що нам потрібно порадитись, і саме ці поради очікували й отримували від Володі. Всі, хто його знав, завжди знали, що Примаченко всюди, де потрібна допомога. Херсон – це марафонець життєвих доріг, без відпочинку та пауз для себе», – пригадують побратими загиблого.

Посмертно старшого сержанта Примаченка нагородили орденом «За мужність» III ступеня та званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Поховали Героя на столичному Лук’янівському кладовищі, на Алеї загиблих воїнів. У Володимира залишилися дружина Олена, сини Андрій та Ярослав, інші рідні, безліч друзів, колег і побратимів.

«Ми працювали разом, разом ішли й поверталися з роботи, проводили дозвілля з дітьми. Ніколи не сварилися, навіть попри якісь життєві непорозуміння. Усі ці 35 років можу назвати роками суцільного родинного щастя. Без перебільшень! Мабуть, ми, як сім’я, були винятком із переважної більшості інших. Тим більш, що Володя за вдачею був яскраво вираженим чоловіком-захисником. Це знали всі: у сім’ї, посеред наших колег та друзів, просто гарно знайомих людей…» – зауважила дружина захисника.

«Наче досі воює або на роботі в іншому місті. Герої ж не вмирають…» – зітхнув старший син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: війна пам'ять смерть військові

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