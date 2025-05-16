Данія готує новий пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі 16 травня

«Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та розповів, що Данія готує 26-й пакет військової допомоги Україні. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це», – написав президент.

Лідери також обговорили координацію дипломатичних зусиль зі США та партнерами у Європі, а також посилення тиску на Росію у разі її неконструктивності в переговорному процесі.

I had a good meeting with the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen @Statsmin. We discussed the continuation of military support and direct investments in Ukraine’s defense industry. Denmark is one of the leaders in supporting our state and is preparing the 26th package of… pic.twitter.com/p3pK44zVY7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025

Також ішлося про очікування від головування Данії в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 липня. Україна розраховує на підтримку у європейській інтеграції.

«Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей», – підсумував президент.

Нагадаємо, Данія планує відправити кілька груп своїх військових для вивчення українського досвіду війни.

У квітні стало відомо, що новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

Тоді Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні.