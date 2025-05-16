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Данія готує новий пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Данія готує новий пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі 16 травня
фото: Офіс президента

«Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та розповів, що Данія готує 26-й пакет військової допомоги Україні. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це», – написав президент.

Лідери також обговорили координацію дипломатичних зусиль зі США та партнерами у Європі, а також посилення тиску на Росію у разі її неконструктивності в переговорному процесі.

Також ішлося про очікування від головування Данії в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 липня. Україна розраховує на підтримку у європейській інтеграції.

«Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей», – підсумував президент.

Нагадаємо, Данія планує відправити кілька груп своїх військових для вивчення українського досвіду війни.

У квітні стало відомо, що новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

Тоді Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні.

Теги: Данія військова техніка військова допомога

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