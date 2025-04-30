Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації
Загалом, після ворожих ударів вдалося відновити 1,5 ГВт потужності
фото ілюстративне

Україна нарощує енергетичні потужності: цьогоріч планують ввести в дію 1 ГВт нової генерації

Україна активно готується до наступного опалювального сезону, нарощуючи власні генеруючі потужності. Про це розповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, пише «Главком».

За інформацією Міністерства енергетики, з кінця грудня минулого року обмеження електроенергії для населення не застосовуються, а для бізнесу вони зведені до мінімуму. Крім того, затверджено графіки відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок ворожих атак.

У Міністерстві енергетики підкреслили, що на 2025 рік заплановано введення в експлуатацію близько 1 ГВт нових генеруючих потужностей. Частина з них, а саме 170 МВт, вже працює. Загалом, після ворожих ударів вдалося відновити 1,5 ГВт потужності.

«Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку. Працює хаб екстреної енергетичної допомоги. Завдяки цьому отримали 1761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тис. тонн від 38 країн. Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у Фонді підтримки енергетики України зібрано приблизно 1,2 млрд євро донорських коштів», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив на важливості збереження міжнародної підтримки у сфері енергетики. За його словами, завдяки роботі хабу екстреної енергетичної допомоги Україна отримала 1761 гуманітарний вантаж загальною вагою 22,6 тис. тонн від 38 країн. Допомогу отримали 146 компаній енергетичного сектору. Крім того, у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько €1,2 млрд донорських коштів.

На засіданні штабу обговорили складні ситуації в містах, які особливо активно атакує Росія, таких як Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг та Дніпро. Прем’єр-міністр доручив провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного опалювального сезону в цих регіонах та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

Крім того, відповідальним міністерствам і відомствам поставлено завдання до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства.

«Готуємося до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз, аби в усіх домівках було світло й тепло», – підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали може бути підписано протягом доби.

Читайте також:

Теги: енергетика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зняття обмежень з Росії – це не мир
Яка найбільша проблема мирної пропозиції США?
26 квiтня, 22:50
Війна Росії проти України триває. Руйнування в Костянтинівці після удару РФ
Зустріч у Лондоні не відбулася: що далі?
24 квiтня, 13:45
Команда Дональда Трампа попереджає: зацікавленість у мирних перемовинах «не буде тривати вічно»
Війна в Україні: Трамп умиває руки. Що далі? Союзники
20 квiтня, 11:00
Ігор Кім: Нині Республіка Корея надає цікаві умови для проживання у Кореї для українських корейців
Ігор Кім: За 10 років кількість корейців в Україні зменшилася удесятеро
18 квiтня, 21:01
Утримання Росією ЗАЕС поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії
США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко
17 квiтня, 06:17
ЄС не погодив 17-й пакет санкцій проти РФ
Чому 17-й пакет санкцій завис? Що відбувається за лаштунками ЄС
16 квiтня, 12:54
Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!
Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує! Тема тижня
13 квiтня, 08:30
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні
Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
7 квiтня, 10:53
У Путіна з’явився потужний конкурент
Митна війна Трампа явила для Кремля несподіване відкриття
4 квiтня, 18:11

Події в Україні

Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації
Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації
«Укрзалізниця» планує з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри України
«Укрзалізниця» планує з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри України
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій. Сирський розповів про плани РФ
Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій. Сирський розповів про плани РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
201K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
111K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
23K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua