Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації

Україна нарощує енергетичні потужності: цьогоріч планують ввести в дію 1 ГВт нової генерації

Україна активно готується до наступного опалювального сезону, нарощуючи власні генеруючі потужності. Про це розповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, пише «Главком».

За інформацією Міністерства енергетики, з кінця грудня минулого року обмеження електроенергії для населення не застосовуються, а для бізнесу вони зведені до мінімуму. Крім того, затверджено графіки відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок ворожих атак.

У Міністерстві енергетики підкреслили, що на 2025 рік заплановано введення в експлуатацію близько 1 ГВт нових генеруючих потужностей. Частина з них, а саме 170 МВт, вже працює. Загалом, після ворожих ударів вдалося відновити 1,5 ГВт потужності.

«Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку. Працює хаб екстреної енергетичної допомоги. Завдяки цьому отримали 1761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тис. тонн від 38 країн. Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у Фонді підтримки енергетики України зібрано приблизно 1,2 млрд євро донорських коштів», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив на важливості збереження міжнародної підтримки у сфері енергетики. За його словами, завдяки роботі хабу екстреної енергетичної допомоги Україна отримала 1761 гуманітарний вантаж загальною вагою 22,6 тис. тонн від 38 країн. Допомогу отримали 146 компаній енергетичного сектору. Крім того, у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько €1,2 млрд донорських коштів.

На засіданні штабу обговорили складні ситуації в містах, які особливо активно атакує Росія, таких як Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг та Дніпро. Прем’єр-міністр доручив провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного опалювального сезону в цих регіонах та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

Крім того, відповідальним міністерствам і відомствам поставлено завдання до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства.

«Готуємося до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз, аби в усіх домівках було світло й тепло», – підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали може бути підписано протягом доби.