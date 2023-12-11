Британія та Норвегія створили «морську коаліцію»: що отримає Україна

Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ

Окрім кораблів Sandown, Україна отримає 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни

Велика Британія спільно з Норвегією створили морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі. Про це повідомляє міноборони Великої Британії. Нова коаліція надаватиме довготривалу підтримку Україні, зокрема навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки у Чорному морі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що підтримка у рамках морської коаліції буде довгостроковою і допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками.

Як зазначили у Міністерства оборони України, окрім кораблів Sandown, морська коаліція Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Британія та Норвегія очолити нову коаліцію морських можливостей України. Коаліція запропонує план розвитку Військово-морських сил ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Україна отримає:

2 кораблі для розмінування Sandown;

20 броньованих машин-амфібій Viking;

23 швидкісних човни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерство оборони Великої Британії підтвердить передачу двох тральщиків для розмінування Королівських ВМС. Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великої Британії.