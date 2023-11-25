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Міноборони провело випробовування нових українських FPV-дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони провело випробовування нових українських FPV-дронів
Випробування нових моделей БпАК Міністерство оборони влаштовує регулярно
фото: скріншот із відео

Кількість підприємств, які працюють над створенням сучасних українських безпілотників, уже сягає кількох сотень

Міністерство оборони випробовує українські безпілотні авіаційні комплекси. На випробуваннях, які відбулися нещодавно, тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого – FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями. Про це інформуєпресслужба оборонного відомства.

Мета цих випробувань – перевірити роботу безпілотників під впливом випромінювання комплексу радіолектронної боротьби (РЕБ). Окремо тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.

Для більшості виробників це випробування стало хорошою можливістю побачити вразливі місця своїх розробок і в подальшому зосередитись саме на вдосконаленні презентованих проєктів щодо протидії РЕБ. Один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.

За словами представника компанії, цей зразок уже добре зарекомендував себе у бойових умовах та має досить стабільні показники у протистоянні з засобами РЕБ ворога.

У разі успішних подальших випробувань і допуску до експлуатації цього БпАК, підприємство готове до масштабування свого виробництва.

Проєкт розпочався близько року тому, але зараз ми вийшли на рівень, який можна показувати. Цей дрон здатен виконувати бойові завдання на відстані до десяти кілометрів. Ті технології, які використовувались для розробки цієї моделі, – не якісь інноваційні чи унікальні, це збірна солянка наших знань, вдале поєднання досвіду попередніх виробів», – повідомив представник компанії-виробника.

Такого кшталту випробування нових моделей БпАК Міністерство оборони влаштовує регулярно. Кількість підприємств, які з власної ініціативи працюють над створенням сучасних українських безпілотників, уже сягає кількох сотень, адже саме цей тип озброєнь у війську надзвичайно затребуваний.

Нагадаємо, Міністерство оборони до кінця року розраховує передати до Національного банку України понад 1,4 кг стоматологічного золота орієнтовною вартістю 3,5 млн грн. 

Також Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16.

Теги: Міноборони безпілотник відео технології

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