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Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон надасть Україні запчастини для винищувачів F-16
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons

Без запчастин літаки можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців активних польотів

Сполучені Штати Америки забезпечать запчастинами винищувачі F-16, які будуть передані Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону.

У відомстві зазначили, після передачі Україні бойових літаків підтримка не припиниться. Заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лаплант пояснив, що Україна потребуватиме запчастин, щоб забезпечити технічне обслуговування F-16.

«Що б усі ми не постачали українцям, треба також надати запасні частини на 90 днів, будь ласка, це базове правило – запчастини на 90 днів», – наголосив посадовець.

За його словами, без запчастин винищувачі F-16 можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців активних польотів.

«Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися – якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх», – підкреслив Лаплант.

Також у Пентагоні запевнили, що США та партнери, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України, працюють разом, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне та здатна забезпечувати себе в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, вчора Пентагон повідомив, що українські пілоти розпочали у США підготовчі польоті на винищувачах F-16. 

Раніше повідомлялося, що процес навчання українських льотчиків керувати багатоцільовимиими винищувачами F-16 йде за планом.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16.

Теги: США винищувач Пентагон Україна

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