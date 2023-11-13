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Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі
Відставку Матеуша Моравецького має підписати президент
фото з відкритих джерел

Моравецький має упродовж кількох тижнів сформувати уряд, який отримає вотум довіри у Сеймі Польщі

У перший день засідання Сейму нової каденції глава польського уряду Матеуш Моравецький подав у відставку. Про це він повідомив під час свого виступу з трибуни нижньої палати польського парламенту, передає «Укрінформ».

Моравецький зазначив, що згідно з рішенням президента Польщі Анджея Дуди він намагатиметься у визначений Конституцією країни термін створити уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, на виборах до Сейму перемогла правляча «Об’єднана правиця» Ярослава Качинського, однак вона втратила шанси на формування правлячої більшості.

10 листопада чотири опозиційні партії підписали коаліційну угоду, формуючи правлячу більшість, що нараховує 248 депутатів при необхідному мінімумі в 231 депутатський голос.

Якщо Моравецький упродовж кількох тижнів не зможе сформувати уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі Польщі, то у другу чергу місію створення нового уряду Польщі отримає від Сейму лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск.

Теги: Україна Польща Анджей Дуда

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