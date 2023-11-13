Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі

Моравецький має упродовж кількох тижнів сформувати уряд, який отримає вотум довіри у Сеймі Польщі

У перший день засідання Сейму нової каденції глава польського уряду Матеуш Моравецький подав у відставку. Про це він повідомив під час свого виступу з трибуни нижньої палати польського парламенту, передає «Укрінформ».

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Моравецький зазначив, що згідно з рішенням президента Польщі Анджея Дуди він намагатиметься у визначений Конституцією країни термін створити уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, на виборах до Сейму перемогла правляча «Об’єднана правиця» Ярослава Качинського, однак вона втратила шанси на формування правлячої більшості.

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10 листопада чотири опозиційні партії підписали коаліційну угоду, формуючи правлячу більшість, що нараховує 248 депутатів при необхідному мінімумі в 231 депутатський голос.

Якщо Моравецький упродовж кількох тижнів не зможе сформувати уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі Польщі, то у другу чергу місію створення нового уряду Польщі отримає від Сейму лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск.