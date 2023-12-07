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Зеленський анонсував ухвалення важливих законів для вступу в ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський анонсував ухвалення важливих законів для вступу в ЄС
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку»

Найближчим часом Верховна Рада України має проголосувати за критично важливі закони, які необхідні для вступу країни до ЄС.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань – говорили сьогодні про деякі з них із прем'єр-міністром», – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що це стосується і того, чого від України очікують у відносинах з кредиторами, і того, що країна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС.

«Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні», – додав Зеленський.

Також глава держави додав, що саме цю тему обговорив із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. «Наші міжнародні відносини, наша співпраця у Євросоюзі. Підтримка нашого захисту. Кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою» – сказав президент. 

Нагадаємо, Форум Міжнародного демократичного союзу (IDU) – впливової міжнародної організації за участі американських конгресменів – у своїй підсумковій резолюції, ухваленій у Вашингтоні, висловив всебічну підтримку Україні і закликав світових лідерів підтримувати нашу державу до перемоги над російською агресією.

Теги: Верховна Рада Європа Володимир Зеленський Україна президент Європейський союз

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