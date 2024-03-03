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Натиск на Часів Яр не стихає, ворог підтягує резерви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Натиск на Часів Яр не стихає, ворог підтягує резерви
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

За добу на Бахмутському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень

На Бахмутському напрямку ворог здійснив 563 обстріли позицій ЗСУ, за добу зафіксовано 15 бойових зіткнень. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

У район Часового Яру ворог направляє резерви, також завдає авіаційних ударів, атакує українські позиції дронами. На Бахмутському напрямку ворог здійснив 563 обстріли позицій ЗСУ.

«Нам вдалося ліквідувати 124 окупанти та ще 92 зразки озброєння і військової техніки. За минулу добу ворог 6 разів використовував свою тактичну авіацію. Зокрема Су-34, та КАБи, дрони-камікадзе та «Шахеди», – сказав Євлаш.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, російські загарбники готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

До відома, росіяни намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки. Війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. 

За повідомленням The New York Times, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки на Донеччині. Частково це можна пояснити зменшенням західної допомоги. Але, як кажуть журналісти, ще одна причина, чому війська ворога просуваються в цьому районі, – слабка оборона України. 

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Теги: окупанти Україна озброєння ворог наступ росіяни

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