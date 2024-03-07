Ворог активізувався на одному з напрямків – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 березня

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 березня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам'янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку силами оборони відбито чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, та чотирьох артилерійських засобах противника.