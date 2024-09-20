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Бронежилети зовнішнього носіння – ефективний захист для військовослужбовця

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Бронежилети зовнішнього носіння – ефективний захист для військовослужбовця
Перш ніж купити бронежилет в інтернет-магазині Balistyka.ua необхідно визначитися із завданнями та цілями
фото з відкритих джерел

За допомогою сайту Balistyka.ua вдасться відшукати безліч варіантів бронежилетів

Військовослужбовці та поліцейські завжди користуються обов'язковим набором аксесуарів та елементів захисту. Одним із таких елементів є бронежилет, а особлива увага звернена на броню зовнішнього носіння. Ще такий бронежилет називають тактичним, і він має унікальні властивості, захищаючи від уламків і куль різного калібру.

Бронежилети зовнішнього носіння – ефективний захист для військовослужбовця фото 1

Різновиди бронежилетів

Виробники випускають різні за формою та захистом засоби захисту. Перш ніж купити бронежилет в інтернет-магазині Balistyka.ua необхідно визначитися із завданнями та цілями. На основі цього вибирається відповідний вид бронежилету:

  1. Балістичний. Ідеальний захист від куль звичайної вогнепальної зброї. В основі захисту застосовуються балістичні пластини, за допомогою яких кулі зупиняються та не проникають у тіло. На основі специфікацій виділяють кілька видів бронежилетів за класом захисту;
  2. М'який. Застосовується багатошарова конструкція з армованих волокон, вуглецевого композиту, а також текстильних матеріалів із укріпленням. Найчастіше такі аксесуари використовуються для прихованого носіння, а також захисту від куль та уламків;
  3. Для кулеметників. Бронежилет для солдатів, які використовуються кулемети. Передбачено посилений захист у районі грудей, що дозволить запобігти проникненню осколків та куль різного калібру;
  4. Тактичний із панелями. Вони застосовуються для інтеграції панелей, підсумків та кишень, щоб носити боєприпаси, аптечку та інші особисті речі.

Додатково виділяють бронежилет із захистом від колючих та ріжучих предметів. Подібний захист є актуальним для правоохоронних органів та співробітників в'язниць.

Бронежилети зовнішнього носіння – ефективний захист для військовослужбовця фото 2

Правила вибору броні

Залежно від характеру загрози, особливостей носіння та застосування необхідно визначити рівень захисту. Іноді важлива легкість і багатофункціональність, інколи ж максимальний захист від всіляких впливів. Комфорт та мобільність визначаються індивідуально на основі особистих запитів.

Бронежилети зовнішнього носіння – ефективний захист для військовослужбовця фото 3

За допомогою сайту Balistyka.ua вдасться відшукати безліч варіантів бронежилетів, а кожен із них має детальний опис, технічні параметри та фото для комфортної візуальної оцінки.

Бронежилети зовнішнього носіння – ефективний захист для військовослужбовця фото 4

Бронежилети в магазині «Балістика»

Це не просто інтернет-магазин, а український виробник армійського спорядження, що дотримується високих стандартів якості та надійності. Продукція призначена для екстремального використання у різних сферах, забезпечуючи захист військовослужбовців, представників правоохоронних органів, охоронців тощо. Комфорт при носінні всіх видів екіпіровки досягається за рахунок дотримання правил ергономіки та врахування вимог покупців.

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