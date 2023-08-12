ISW: Сили оборони значно просунулися на одному з напрямків

ЗСУ вже кілька тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного

Українські війська досягли північних околиць Роботиного

Збройні сили України мають суттєві тактичні успіхи у західній частині Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, 11 серпня українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

Геолокаційні дані за 11 серпня свідчать, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча постійність і протяжність цих позицій наразі незрозумілі.

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Як відомо, українські війська вже кілька тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного в межах операцій, спрямованих на ослаблення російської оборони.

За оцінками аналітиків, здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення наразі обмежені.

Голокаційні кадри за 11 серпня показують, що українські сили просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

Схоже, українські контрнаступальні операції змушують російських військових латерально передислоковувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це вказує на те, що українські зусилля в цьому районі можуть суттєво послабити оборону росіян.

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Фахівці вказують на те, що російська практика проведення бокових передислокацій на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому, оскільки операції по обидва боки закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту.

Ці бокові підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні та оборонні операції в тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.

Крім того, зазначається, що наразі Росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.

мапа боїв: ISW

Нагадаємо, українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, а саме у Запорізькі та Донецькій областях. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході.