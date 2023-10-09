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Буданов розповів, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Буданов розповів, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар
Проведені операції завершилися невдачею
фото з відкритих джерел

Першу спецоперацію провели в серпні 2022 року

Бійці Головного управління розвідки тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити визволити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. Однак ці операції завершилися невдачею. Про це розповів очільник ГУР Кирило Буданов у розмові з NV. 

У серпні 2022 бійці ГУР перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище в районі Енергодару з метою створення на лівому березі плацдарму, придатного для подальшого визволення міста.

На момент проведення операції ГУР росіяни мали намір підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Бійці висадилися біля Енергодару, але закріпитися не змогли.

Як вважає учасник операції, Володимир, їм не вистачило артилерійської підтримки. Під тиском окупаційних сил українці відступили. Тоді розвідка ще не мала досвіду проведення таких операцій.

Сили ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра. В останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей і навіть бійці з інших країн.

З кожною операцією бійці ГУР набиралися досвіду, але й окупанти ставали більш підготовленими. Бійцям ГУР знову не вдалося закріпитися.

Буданов зізнався, що успіху трьох операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. Проте росіяни так і не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Нагадаємо, 4 жовтня спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. Бійці ГУР вступили в запеклий бій з російськими загарбниками та завдали ворогу значних втрат.

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Теги: розвідка окупанти українці Енергодар Кирило Буданов ГУР

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