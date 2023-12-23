Експосол США спрогнозував, коли можуть початися переговори про членство України в НАТО

Існує можливість почати переговори про членство України в Альянсі вже на наступному саміті НАТО у Вашингтоні

Колишній посол США Вільям Тейлор визначив головну умову для вступу України до НАТО – вона має перемогти Росію у війні. Про це він сказав у коментарі на телеканалі Freedom.

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За його словами, існує можливість почати переговори про членство України в Альянсі вже на наступному саміті НАТО у Вашингтоні (США).

«Думаю, що лідери НАТО ще до цього не дійшли. Вони ще не ухвалили це рішення. У них є кілька місяців, щоб дійти до висновку, щоб дати Україні почати переговори про членство в НАТО. Усі розуміють, що країна, яка воює, не може приєднатися до Північно-атлантичного альянсу. Тим не менш, Україна може почати переговори про членство», – говорить Вільям Тейлор.

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Тейлор вказав на необхідність ухвалити багато рішень, до того, як Україна зможе вступити до НАТО. Вони стосуються механіки, логістики, правил і сумісності озброєнь України з країнами НАТО.

«Всі ці переговори важливі, вони мають початися у липні 2024 року на саміті, а потім, як тільки війна закінчиться, Україна зможе вступити до НАТО. Цей процес необхідно почати тут в Вашингтоні в липні наступного року. Але це може статися швидше – головне закінчити війну і перемогти і тоді переговори можуть завершитися фактичним членством», – сказав експосол.

Крім того, Вільям Тейлор висловив думку, що процес переговорів Києва про вступ до ЄС може зайняти більше часу, ніж переговори про вступ до Альянсу.

Раніше повідомлялося, що найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу.