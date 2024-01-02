У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США

У Шевченківському районі епіцентром атаки став район метро Дорогожичі

Сьогодні, під час масованої атаки РФ по території України, уламки ракет впали в районі посольства США в Києві. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва Олександр Поповцев в ефірі телемарафона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр – це в районі метро Дорогожичі – вулиці Теліги.

«Уламки збитої ракети упали в паркову зону. На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США», – зазначив Поповцев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше пані посол США Бріджит Брінк прокоментувала масовану ракетну атаку Росії на Київ. Вона заявила, що надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.