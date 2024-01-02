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У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
фото:glavcom.ua

У Шевченківському районі  епіцентром атаки став район метро Дорогожичі

Сьогодні, під час масованої атаки РФ по території України, уламки ракет впали в районі посольства США в Києві. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва Олександр Поповцев в ефірі телемарафона.

За його словами, якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр – це в районі метро Дорогожичі – вулиці Теліги.

«Уламки збитої ракети упали в паркову зону. На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США», – зазначив Поповцев.

Раніше пані посол США Бріджит Брінк прокоментувала масовану ракетну атаку Росії на Київ. Вона заявила, що надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих. 

Теги: США посольство обстріл війна

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