На Запорізькій АЕС фахівці відновили резервне живлення, – МАГАТЕ

Також на ЗАЕС вдалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів

Українським інженерам вдалося відновити резервне зовнішнє живлення Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає пресслужба організації.

Фахівці полагодили одну із зовнішніх ліній 330 кВ, яка з'єднує з мережею сам розподільний пункт ТЕЦ.

«Працюючи в дуже складних умовах, персонал ЗАЕС робить усе можливе, щоб покращити крихку ситуацію із зовнішнім електропостачанням. Відновлення резервного джерела живлення є позитивним кроком у цьому питанні, навіть незважаючи на те, що загальна ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною», – додав Гроссі.

У МАГАТЕ пояснили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації електростанції росіянами, вона забезпечувалася енергією через чотири високовольтні лінії. Три з них було пошкоджено бойовими діями. Протягом останніх тижнів було відключено й резервні лінії для непрямого доступу об'єкта до мережі.

Також на ЗАЕС вдалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.