Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кістка мамонта та давня кераміка: Дністер відкрив знахідки затопленого села

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Кістка мамонта та давня кераміка: Дністер відкрив знахідки затопленого села
Фрагменти кераміки середньовічного та скіфського часу, знайдені на території затопленого села Кормань 13 вересня 2026 року
Фото: Сергій Якубин/ Facebook

На місці виявили залишки давніх жител, кераміку, кістку мамонта та наральник раннього середньовіччя

Через падіння рівня води у Дністровському водосховищі з-під води почали відкриватися археологічні пам’ятки старого Корманя. Під час розвідки дослідники виявили залишки жител різних епох, середньовічну та скіфську кераміку, фрагмент кістки мамонта і залізний наральник раннього середньовіччя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис провідного фахівця з екологічної освіти Національного природного парку «Хотинський» Сергія Якубини у Facebook.

За словами Якубини, 13 вересня разом з учителем історії Корманської гімназії Леонідом Андроніком провів археологічну розвідку на березі Дністра на західній околиці старого Корманя.

Найцікавішою знахідкою, за словами фахівця, став залізний наральник раннього середньовіччя. Його хтось із рибалок поставив на видному місці. 

Залізний наральник раннього середньовіччя, знайдений на території затопленого села Кормань
Залізний наральник раннього середньовіччя, знайдений на території затопленого села Кормань
Джерело: Facebook / Сергій Якубина.

Під час розвідки дослідники виявили залишки жител різних епох, а також фрагменти кераміки, що датуються середньовіччям та скіфським часом.

Крім того, з мілководдя вдалося дістати фрагмент кістки мамонта. Якубина припустив, що це може бути гомілкова кістка.

Фрагмент кістки мамонта, знайдений у мілководді біля затопленого села Кормань
Фрагмент кістки мамонта, знайдений у мілководді біля затопленого села Кормань
Джерело: Facebook / Сергій Якубина

В одному з місць на поверхні також проглядаються сліди багаття та печі-кам’янки.

Сліди багаття та печі-кам’янки, виявлені на території затопленого села Кормань .
Сліди багаття та печі-кам’янки, виявлені на території затопленого села Кормань .
Джерело: Facebook / Сергій Якубина

Старий Кормань – це затоплена внаслідок будівництва Дністровської ГЕС частина села Кормань на березі Дністра у Дністровському (колишньому Сокирянському) районі Чернівецької області.

Раніше «Главком» писав про рекордне обміління річок у Європі, яке призвело до появи на поверхні різноманітних історичних знахідок. Зокрема, на Дунаї в Будапешті виявили боєприпаси часів Другої світової війни та залишки мосту Франца Йосифа. Поблизу болгарського села Ряхово обміління оголило рештки мамонта, а в Хорватії з води показався кістяк вантажного судна «Фултон», яке затонуло у 1937 році. Біля сербського Прахово стали видимими рештки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни.

Теги: археолог археологія водойма річка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Суд зняв з Єрмака електронний браслет через загрозу його здоров’ю
Суд зняв з Єрмака електронний браслет через загрозу його здоров’ю
Україна випробувала новий перехоплювач реактивних шахедів – Зеленський
Україна випробувала новий перехоплювач реактивних шахедів – Зеленський
Кістка мамонта та давня кераміка: Дністер відкрив знахідки затопленого села
Кістка мамонта та давня кераміка: Дністер відкрив знахідки затопленого села
Окупанти атакували птахоферму на Одещині: спалахнула пожежа
Окупанти атакували птахоферму на Одещині: спалахнула пожежа
Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про боротьбу з колцентрами
Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про боротьбу з колцентрами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua