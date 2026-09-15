Кістка мамонта та давня кераміка: Дністер відкрив знахідки затопленого села

Фрагменти кераміки середньовічного та скіфського часу, знайдені на території затопленого села Кормань 13 вересня 2026 року

На місці виявили залишки давніх жител, кераміку, кістку мамонта та наральник раннього середньовіччя

Через падіння рівня води у Дністровському водосховищі з-під води почали відкриватися археологічні пам’ятки старого Корманя. Під час розвідки дослідники виявили залишки жител різних епох, середньовічну та скіфську кераміку, фрагмент кістки мамонта і залізний наральник раннього середньовіччя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис провідного фахівця з екологічної освіти Національного природного парку «Хотинський» Сергія Якубини у Facebook.

За словами Якубини, 13 вересня разом з учителем історії Корманської гімназії Леонідом Андроніком провів археологічну розвідку на березі Дністра на західній околиці старого Корманя.

Найцікавішою знахідкою, за словами фахівця, став залізний наральник раннього середньовіччя. Його хтось із рибалок поставив на видному місці.

Залізний наральник раннього середньовіччя, знайдений на території затопленого села Кормань Джерело: Facebook / Сергій Якубина.

Під час розвідки дослідники виявили залишки жител різних епох, а також фрагменти кераміки, що датуються середньовіччям та скіфським часом.

Крім того, з мілководдя вдалося дістати фрагмент кістки мамонта. Якубина припустив, що це може бути гомілкова кістка.

Фрагмент кістки мамонта, знайдений у мілководді біля затопленого села Кормань Джерело: Facebook / Сергій Якубина

В одному з місць на поверхні також проглядаються сліди багаття та печі-кам’янки.

Сліди багаття та печі-кам’янки, виявлені на території затопленого села Кормань . Джерело: Facebook / Сергій Якубина

Старий Кормань – це затоплена внаслідок будівництва Дністровської ГЕС частина села Кормань на березі Дністра у Дністровському (колишньому Сокирянському) районі Чернівецької області.

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