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Рекордна посуха в Європі: сапери виявили міни та боєприпаси у Дунаї

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рекордна посуха в Європі: сапери виявили міни та боєприпаси у Дунаї
Річка потерпає від рекордної посухи, яка накрила Центральну Європу цього літа
фото ілюстративне

Рівню Дунаю у Будапешті залишився лише 1 см до критичної позначки

Через рекордне обміління Дунаю в Будапешті сапери знайшли боєприпаси часів Другої світової війни, а на дні річки в кількох місцях Угорщини з'явилися уламки затонулого судна й старого мосту. Про це 2 серпня повідомила служба саперів Збройних сил Угорщини, пише «Главком» з посиланням на 24.hu.

Що знайшли сапери в Будапешті

Боєприпаси виявили в мулі біля причалу на площі Баттяні. За даними військових, сапери ідентифікували 10 протитанкових мін TMi-35, одну ручну гранату і приблизно 1 кг різних боєприпасів для стрілецької зброї. Усі знахідки мають доправити в центральний пункт збору Збройних сил Угорщини для подальшого знешкодження.

Що ще «оголив» обмілілий Дунай

Як зазначає видання, через рекордно низький рівень води з-під поверхні річки з'явилися й інші об'єкти. Поблизу міста Бая став видимим затонулий корабель, а в Будапешті – залишки мосту Франца Йосифа, попередника сучасного мосту Свободи, зруйнованого ще під час Другої світової війни.

Чому Дунай так обмілів і до чого тут АЕС

Річка потерпає від рекордної посухи, яка накрила Центральну Європу цього літа: у Будапешті рівень води впав до 39 см – лише на кілька сантиметрів вище абсолютного історичного мінімуму, зафіксованого майже 30 років тому. Станом на вечір 2 серпня до критичної позначки мінус 134 см, за якої виникають серйозні проблеми з судноплавством та інфраструктурою, залишався лише 1 см. Саме через нестачу води для охолодження реакторів Угорщина вперше за понад 40 років вимушено повністю зупиняє єдину в країні атомну електростанцію «Пакш», яка забезпечує близько половини всього виробництва електроенергії. Прем'єр-міністр Петер Мадяр попереджав, що на країну чекають «найкритичніші п'ять днів», адже зупинку АЕС накладається нова хвиля спеки до 40 градусів.

Нагадаємо, обміління Дунаю вже спричинило кризу й у сусідніх країнах – поки Угорщина рятує охолодження реакторів «Пакш», Румунія вдалася до вибухових робіт на річці, щоб відновити судноплавство.

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Теги: Румунія спека Угорщина корабель боєприпаси Дунай Петер Мадяр

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