Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про боротьбу з колцентрами

Покарання також стосуватиметься тих, хто свідомо надає шахрайським структурам приміщення та послуги

За передачу банківської картки для шахрайських схем передбачено штраф, а за операції з чужими даними – до шести років ув’язнення

Верховна Рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського №16013, спрямований на посилення захисту громадян від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. За проголосували 299 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання Верховної Ради.

Зокрема, документ запроваджує відповідальність для так званих «дропів» – людей, які передають свої банківські картки, рахунки або платіжні дані для використання у шахрайських схемах.

За передачу своєї платіжної картки для незаконних операцій передбачений штраф до 7 тис. грн. Водночас за проведення операцій із чужими платіжними картками або їхніми реквізитами може загрожувати штраф до 170 тис. грн або до шести років позбавлення волі.

У разі повторного вчинення такого правопорушення покарання може становити до восьми років ув’язнення.

Законопроєкт спрямований на протидію схемам, у яких банківські рахунки та платіжні інструменти використовують для незаконного переказу або приховування коштів. Окрему увагу документ приділяє відповідальності людей, які свідомо надають свої рахунки для таких операцій.

Законопроєкт №16013 ініціював президент Володимир Зеленський. Після ухвалення парламентом документ має пройти подальші законодавчі процедури.

Варто нагадати, що за словами Зеленського, правоохоронці вже вживають заходів проти діяльності шахрайських кол-центрів. Президент вважає необхідним доповнити цю роботу законодавчими змінами.

Глава держави повідомив, що законопроєкти стосуватимуться саме посилення кримінальної відповідальності для людей, які організовують такі мережі.