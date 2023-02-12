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Ми позбавили Росію панування в Чорному морі – Резніков

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ми позбавили Росію панування в Чорному морі – Резніков
Олексій Резніков узяв участь у пресконференції в Одесі
фото: ВМС ЗСУ

Олексій Резніков дав прогноз щодо того, чи можливий наступний великий наступ росіян на півдні України

Для захоплення Одеси та всього південного регіону України Росії треба мати панування на Чорному морі, але зараз ворог позбавлений цієї можливості. Про це під час пресконференції в Одесі заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«Ми позбавили їх (росіян – ред.) цієї можливості (захопити південні регіони України – ред.). В тому числі після успішного застосування наших, українських «Нептунів», коли за відомою всім адресою крейсер «Москва» пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси «Гарпун», тому підійти з моря до Одеси в них (росіян – ред.) я не бачу жодного шансу», – зазначив міністр, відповідаючи на запитання про потенційні ризики для південних регіонів України від можливого масштабного наступу Росії.

За його словами, підійти суходолом на початку повномасштабної війни в окупантів не вийшло, а зараз завдяки мужнім захисникам України загарбники відкинуті на лівий берег Дніпра, що «сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром».

«Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена», – додав посадовець.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українські захисники можуть отримати військові бойові кораблі від партнерів.

Крім того, він пояснив, де росіяни можуть почати наступ і чому.

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Теги: Олексій Резніков ворог наступ

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