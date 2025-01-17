Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі
фото: Дніпропетровська ОВА

Зеленський: Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар

У пʼятницю, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі відреагував на атаку росіян.

«Кривий Ріг. Російська армія вдарила по місту ракетами, балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура», – написав очільник країни.

Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Президент висловив співчуття рідним і близьким.

«Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя», – підсумував президент

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок російського удару у Кривому Розі поранено трьох людей.

Як відомо, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС України.

Лисак зауважує, що троє поранених госпіталізовані у важкому стані: «Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу». 

Ще двом пораненим, за словами очільника ОВА, медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що у лікарні померла людина, яка зазнала поранень під час обстрілу Запоріжжя 8 січня. Таким чином кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Теги: росія армія забудова Кривий Ріг Володимир Зеленський Telegram президент інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що росіяни так люблять
РНБО описала сценарій розпаду Росії у наступні 50 років
12 сiчня, 15:57
З 17 великих російських військових кораблів шість були пошкоджені українськими безпілотниками
Хто домінує в Чорному морі? Естонський командувач зробив несподівану заяву
6 сiчня, 09:08
Президент Байден спілкується зі своїм радником з національної безпеки Джейком Салліваном під час круглого столу в жовтні 2023 року
Байден готує удар по ядерних об'єктах Ірану? Секретні деталі зустрічі у Білому домі
3 сiчня, 10:50
Президент та перша леді дали спільне інтерв'ю для телемаратону
Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін
2 сiчня, 23:56
Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї
Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї
29 грудня, 2024, 10:15
Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький промовив благословення та розповів про значущість Хануки, яка символізує велике диво
Президент разом із рабинами запалив ханукальні свічки
25 грудня, 2024, 19:52
Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ
Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів
24 грудня, 2024, 06:24
На одній із деталей «Орєшніка» було знайдено серійний номер та дату виробництва
Експерти піддали сумніву існування «Орєшніка»: результати дослідження
23 грудня, 2024, 19:09
З рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда
У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)
18 грудня, 2024, 16:48

Події в Україні

Агенція оборонних закупівель ініціювала розслідування через спробу втручання у роботу «Еспресо»
Агенція оборонних закупівель ініціювала розслідування через спробу втручання у роботу «Еспресо»
Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
Українці Кубані, Білгородщини та Курщини. «Укрпошта» випустить незвичні марки
Українці Кубані, Білгородщини та Курщини. «Укрпошта» випустить незвичні марки
У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня
У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня
Бійці «Азова» взяли у полон ескімоса (відео)
Бійці «Азова» взяли у полон ескімоса (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9001
Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням
8449
Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW
8086
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»

Новини

Депутатка розкритикувала ідею звільнення міністра енергетики
Сьогодні, 15:29
Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua