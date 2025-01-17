«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
Зеленський: Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар
У пʼятницю, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі відреагував на атаку росіян.
«Кривий Ріг. Російська армія вдарила по місту ракетами, балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура», – написав очільник країни.
❗️У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, - ОВА
За попередніми даними, російські армія убила тьох людей. pic.twitter.com/P7hKM47ojn
Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Президент висловив співчуття рідним і близьким.
«Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя», – підсумував президент.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок російського удару у Кривому Розі поранено трьох людей.
Як відомо, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС України.
Лисак зауважує, що троє поранених госпіталізовані у важкому стані: «Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу».
Ще двом пораненим, за словами очільника ОВА, медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, що у лікарні померла людина, яка зазнала поранень під час обстрілу Запоріжжя 8 січня. Таким чином кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
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