У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня

Кількість загиблих внаслідок удару РФ 8 січня зросла до 14 осіб

У лікарні померла людина, яка зазнала поранень під час обстрілу Запоріжжя 8 січня. Таким чином кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«На жаль після того обстрілу який стався на початку січня поблизу з виробничим підприємством вчора в лікарні одна людина померла. За неї майже два тижні боролися лікарі, тому кількість жертв зросла», – йдеться у заяві.

Федоров зауважив, що досі триває ліквідація наслідків обстрілу Запоріжжя за останній місяць. За його словами, 60 людей ще перебувають в лікарнях Запорізької області та Запоріжжя.

«Кількість смертельних випадків після того, як ворог обстрілював масовано територію Запорізької області суттєво зросла після 20 вересня. З 20 вересня 69 людей було вбито після ворожих масованих ударів», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, що 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Внаслідок чого постраждало 63 людини. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.