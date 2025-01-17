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Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинули люди
фото: Дніпропетровська ОВА

Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі

Сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оновлення станом на 13:43

Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС України.

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Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено) фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російської атаки у Кривому Розі загинуло четверо людей, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі пошкоджені дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено) фото 2
фото: Дніпропетровська ОВА

Лисак зауважує, що троє поранених госпіталізовані у важкому стані: «Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу». 

Ще двом пораненим, за словами очільника ОВА, медики надали допомогу на місці.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок російського удару у Кривому Розі поранено трьох людей.

Нагадаємо, що у лікарні померла людина, яка зазнала поранень під час обстрілу Запоріжжя 8 січня. Таким чином кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

До слова, вночі, 17 січня, Росія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. 

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Теги: росія війна Кривий Ріг смерть українці Україна Дніпропетровщина поранення

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