Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)

Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинули люди

Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі

Сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, шестеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС України.

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фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російської атаки у Кривому Розі загинуло четверо людей, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі пошкоджені дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває», – йдеться у повідомленні.

фото: Дніпропетровська ОВА

Лисак зауважує, що троє поранених госпіталізовані у важкому стані: «Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу».

Ще двом пораненим, за словами очільника ОВА, медики надали допомогу на місці.

❗️У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, - ОВА



За попередніми даними, російські армія убила тьох людей. pic.twitter.com/P7hKM47ojn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 17, 2025

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок російського удару у Кривому Розі поранено трьох людей.

Нагадаємо, що у лікарні померла людина, яка зазнала поранень під час обстрілу Запоріжжя 8 січня. Таким чином кількість загиблих зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

До слова, вночі, 17 січня, Росія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова інфраструктура.