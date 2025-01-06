Хто домінує в Чорному морі? Естонський командувач зробив несподівану заяву

Українські та російські кораблі виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на надмірний ризик

У традиційному розумінні морської війни ні Росія, ні Україна не мають домінування в Чорному морі. Про це заявив командувач військово-морських сил Естонії Іво Вярк, повідомляє ERR.

«Сьогодні все Чорне море можна вважати в цьому сенсі спірною морською акваторією, де обидві сторони фактично мають певний ступінь свободи дій. І ця свобода дій, очевидно, є більшою біля узбережжя. Де обидві сторони мають власні засоби протиповітряної оборони, морські міни, підтримку з боку різних систем озброєння з берега», – сказав Вярк.

За словами військового, кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на надмірний ризик.

Вярк зазначив, що обидві сторони використовують газові бурові установки в Чорному морі: «Вони надають хорошу можливість для обох сторін розмістити там розвідувальне обладнання, а потім вести звідти спостереження за морською обстановкою. Однак відомо, що вони не перебувають постійно в руках жодної зі сторін, тобто переходять з рук в руки».

Командувач військово-морських сил Естонії зазначив, що наземні ударні безпілотники дійсно стали важливим інструментом для України.

«Але їхній імідж і, можливо, їхня корисність можуть бути дещо переоцінені в очах громадськості. Україна сама каже, що вони використовують військово-морські безпілотники саме тому, що у них немає інших засобів, вони не мають нічого протиставити російському Чорноморському флоту», – відповів Вярк.

З 17 великих російських військових кораблів лише шість були пошкоджені українськими безпілотниками. Військовий вважає морське середовище складним для безпілотників.

«Якщо говорити про безпілотники в цілому, то технології безпілотників і заходи протидії безпілотникам на морі також розвиваються з шаленою швидкістю. Однак багато експертів також вважають, що безпілотні технології, швидше за все, будуть додатковим заходом, тобто до традиційних засобів і можливостей ведення морської війни. Іншими словами, це, безумовно, допоможе поліпшити ситуаційну обізнаність і посилити розвідувальну діяльність, але не буде нічого, що замінить сучасні підводні човни, надводні кораблі, ракети, міни і подібні засоби», – сказав командувач.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія може втратити контроль над тимчасово окупованим Кримом, якщо Україна посилить свої наступальні операції у Чорному морі.

До слова, росіяни поки що не мають ефективної протидії або альтернативи для ураження українських морських дронів

Як повідомлялося, члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію.