У Кривому Розі 11-річний хлопчик під час ракетного удару врятував свою родину

Платон Толстий змусив маму та сестру під час тривоги сховатися в коридорі

11-річний хлопчик врятував свою родину під час російського удару по Кривому Рогу. 11 листопада окупанти поцілили балістикою у звичайну житлову багатоповерхівку міста. Спалахнула пожежа, потрощило цілі поверхи. Тоді четверо людей загинули, ще 11 зазнали поранень. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

11-річний Платон Толстий із Кривого Рогу вберіг найрідніших під час удару балістикою. Він змусив маму та сестру під час тривоги негайно сховатися в коридорі.

Ця частина – єдина, що вціліла в оселі. Внаслідок удару ракети по пʼятиповерхівці 11 листопада четверо людей загинуло. Ще 14 постраждало. Серед поранених був і Платон. Зараз вже одужав і повернувся до занять. Живе разом з родиною у родичів. І хоча майже всі його речі знищені внаслідок вибуху, мріє лише про перемогу. А от рідні дякують йому за збережені життя.

«Це диво, просто диво, що він подивився, що він покликав, що ми встигли», – каже мати хлопчика.

«Ти мені зробив дуже великий подарунок на все життя, що ви залишилися живі. Дякую тобі», – каже батько хлопчика.

Нагадаємо, РФ 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Унаслідок трагічної атаки загинули четверо людей: мати і троє її дітей. Батько родини – вижив.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Нікопольський район, унаслідок влучання по амбулаторії загинув 30-річний лікар.

До слова, у жовтні 2024 року окупанти захопили більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року.