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Ікона відомого українофоба: знахідка в хмельницькому храмі приголомшила соцмережі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ікона відомого українофоба: знахідка в хмельницькому храмі приголомшила соцмережі
Церковники з незрозумілих причин тримали в храмі портрет відомого українофоба
фото з відкритих джерел

Активісти знайшли портрет царя Миколи ІІ під час ревізії храму

Активісти повідомили про шокуючі знахідки у стінах хмельницького храму, який раніше підпорядковувався Московського патріархату. Про це повідомив блогер Андрій Попик. 

Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України 10 квітня. Активісти знайшли у стінах святині портрет російського царя Миколи ІІ – відомого українофоба та придушувача української мови та культури.

Ікона відомого українофоба: знахідка в хмельницькому храмі приголомшила соцмережі фото 1

«Ось такі кумири в російських попів та пастви. Уявіть скільком українцям отруювала мозок російська церква всі ці роки», – написав блогер.  

Зазначимо, що нещодавно десятки книг про Росію та її відродження, вісники та газети російських ЗМІ, диски, підписані «Мы – русские», фото патріархів та заповіт російського царя – все це активісти знайшли під час ревізії в Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому, який раніше належав Московській церкві.

Ікона відомого українофоба: знахідка в хмельницькому храмі приголомшила соцмережі фото 2

З-поміж усього знайшли пропагандистський посібник «О России» Ільїна, «Россия перед вторым пришествием», «Русская идеология», вісник «Трибуна русской мысли», CD-диск, підписаний «Мы – русские», заповіт російського імператора Олександра ІІІ та ще багато ідеологічних газет, статей та журналів. 

Нагадаємо, що мтрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда. Владика Антоній каже: не знав, що ці книги були у церковній бібліотеці. 

До слова, митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали

Теги: церква пропаганда Московська церква в Україні Хмельницький

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