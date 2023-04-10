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Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
«Пішли слухи про перехід до ПЦУ», зізнався церковник, якого позбавили керування єпархією
фото: glavcom.ua

Митрополит Антоній запевняє, ніяких рапортів на звільнення не писав, на засідання Синоду його не кликали

Колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіалко) вважає, що його звільнили з посади через чутки про перехід до Православної церкви України. Таку думку він висловив в розмові з кореспондентом «Главкома».

«Вони вирішили самостійно (мова про рішення Священного синоду УПЦ МП про звільнення митрополита Антонія  – «Главком»). Пішли слухи про мій перехід до ПЦУ. Хіба це щось змінило? Нічого», – зазначив священнослужитель.

Владика додав, що не брав участі у засіданні Синоду.

Нагадаємо, що 3 квітня під головуванням Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в дистанційному режимі відбулось засідання Священного Синоду. Як повідомлялося, у відповідь на рапорт Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначено Преосвященного архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

Як повідомляв «Главком», 2 квітня у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?».

Після цього в соціальних мережах з'явився заклик про проведення біля стін храму зборів хмельничан. Містяни також зібрали вже близько дві тисячі підписів, аби перереєструвати собор у ПЦУ.

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Теги: Хмельницький церква Митрополит Антоній

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