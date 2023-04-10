Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали

«Пішли слухи про перехід до ПЦУ», зізнався церковник, якого позбавили керування єпархією

Митрополит Антоній запевняє, ніяких рапортів на звільнення не писав, на засідання Синоду його не кликали

Колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіалко) вважає, що його звільнили з посади через чутки про перехід до Православної церкви України. Таку думку він висловив в розмові з кореспондентом «Главкома».

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«Вони вирішили самостійно (мова про рішення Священного синоду УПЦ МП про звільнення митрополита Антонія – «Главком»). Пішли слухи про мій перехід до ПЦУ. Хіба це щось змінило? Нічого», – зазначив священнослужитель.

Владика додав, що не брав участі у засіданні Синоду.

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Нагадаємо, що 3 квітня під головуванням Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в дистанційному режимі відбулось засідання Священного Синоду. Як повідомлялося, у відповідь на рапорт Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначено Преосвященного архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

Як повідомляв «Главком», 2 квітня у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?».

Після цього в соціальних мережах з'явився заклик про проведення біля стін храму зборів хмельничан. Містяни також зібрали вже близько дві тисячі підписів, аби перереєструвати собор у ПЦУ.