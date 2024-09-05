Пошуки російського дрона у Польщі: військові повідомили результати

Під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник нібито залетів у Польщу

Безпілотник шукали за допомогою військових та мисливців

Польські військові припинили пошуки безпілотника, який залетів до країни під час масованого обстрілу України. Також не виявили жодних його слідів. Про це повідомляє RMF.

Зазначається, що «невідомий літаючий обʼєкт» зафіксували над Люблінським воєводством 26 серпня. Його шукали понад 10 днів біля міст Томашув Любельський та Замостя.

«Обшук території завершився в середу ввечері. Об'єкт не знайдено. Незабаром ми оприлюднимо заяву», – сказала майор Єва Злотницька, заступниця речника Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Журналісти додали, що бійці 19-ї бригади територіальної оборони «Буг» та 2-ї бригади територіальної оборони Любліна за підтримки кінних підрозділів та БПЛА обстежили понад 200 квадратних кілометрів. Допомогу їм надавали з військових вертольотів, а також мисливці.

Нагадаємо, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник залетів у Польщу з боку Червонограда Львівської області. Він перебував на радарах польської системи протиповітряної оборони упродовж приблизно пів години.