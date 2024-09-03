Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Дніпрі та Чернігові: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибухи у Дніпрі та Чернігові: головне за ніч
Цієї ночі у деяких містах працювали рятувальники
фото: ДСНС

У Чернігові зафіксовано падіння ворожих уламків

У ніч на 3 вересня ворог завдав ракетного удару по Україні. У багатьох містах було чути вибухи. Ворог обстріляв Харків, Миколаїв та Чернігів. Також  безпілотники атакували аеродром «Мигалово» у Твері.

Ракетний удар по Дніпру: є загиблий та постраждалі

Внаслідок удару загинув один мирний житель, ще троє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки в одному з районів міста.

«Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра», – зазначив Лисак.

У Чернігові працювало ППО

У ніч на 3 вересня в місті було зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони. Громадян закликали залишатися в укриттях, поки тривала повітряна тривога.

Вибухів було щонайменше два. Спочатку відповідний звук пролунав близько пів на першу годину ночі, а ще через кілька хвилин було чути другий.

За даними військових, над Черніговом перед тим був помічений безпілотник ворога на тлі атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».

Безпілотники атакували аеродром «Мигалово» у Твері (відео)

У ніч із 2 на 3 вересня у російському місті Твер протиповітряна оборона активно відстрілює безпілотники, які намагаються атакувати аеродром «Мигалово».  Місцеві жителі повідомляють про інтенсивні вибухи та активність ППО.

У соцмережах з’являються відео, що демонструють роботу ППО та постійні вибухи на аеродромі. Відстань від об’єкта до українського кордону становить близько 512 кілометрів.

У Миколаєві пролунав вибух

3 вересня, о 3:10, повітряна тривога швидко охопила кілька регіонів на півдні та у центрі України. Моніторингові пабліки повідомили про загрозу балістичних ракет, які можуть бути запущені з тимчасово окупованого Криму.

О 3:12 Повітряні Сили України сповістили про швидкісну ціль на Миколаївщині. Згодом стало відомо про вибухи.

Теги: Харків Миколаїв Чернігів ворог поранення тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
15 серпня, 07:13
Масштабна повітряна тривога тривала п'ятнадцять хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала п'ятнадцять хвилин
15 серпня, 19:47
В результаті обстрілк у автобусі повилітали вікна
Росіяни обстріляли рейсовий автобус у Херсоні
21 серпня, 14:02
Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
22 серпня, 12:36
Потураєв: Саме там (в Telegram - ред.) вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію
«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram
28 серпня, 13:00
Росіяни окупували селище Птиче
DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині
27 серпня, 01:09
Україна активно пояснює, що ми не будемо йти на умовні поступки за наш рахунок
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена
28 серпня, 19:59
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
1 вересня, 00:27
У Харкові зафіксовано влучання у Київському районі
Росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі
Вчора, 16:20

Події в Україні

Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
Вибухи у Дніпрі та Чернігові: головне за ніч
Вибухи у Дніпрі та Чернігові: головне за ніч
Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей, серед них дитина
Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей, серед них дитина
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
24K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9037
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
7566
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua