Вибухи у Дніпрі та Чернігові: головне за ніч

Цієї ночі у деяких містах працювали рятувальники

У Чернігові зафіксовано падіння ворожих уламків

У ніч на 3 вересня ворог завдав ракетного удару по Україні. У багатьох містах було чути вибухи. Ворог обстріляв Харків, Миколаїв та Чернігів. Також безпілотники атакували аеродром «Мигалово» у Твері.

Ракетний удар по Дніпру: є загиблий та постраждалі

Внаслідок удару загинув один мирний житель, ще троє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки в одному з районів міста.

«Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра», – зазначив Лисак.

У Чернігові працювало ППО

У ніч на 3 вересня в місті було зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони. Громадян закликали залишатися в укриттях, поки тривала повітряна тривога.

Вибухів було щонайменше два. Спочатку відповідний звук пролунав близько пів на першу годину ночі, а ще через кілька хвилин було чути другий.

За даними військових, над Черніговом перед тим був помічений безпілотник ворога на тлі атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».

Безпілотники атакували аеродром «Мигалово» у Твері (відео)

У ніч із 2 на 3 вересня у російському місті Твер протиповітряна оборона активно відстрілює безпілотники, які намагаються атакувати аеродром «Мигалово». Місцеві жителі повідомляють про інтенсивні вибухи та активність ППО.

У соцмережах з’являються відео, що демонструють роботу ППО та постійні вибухи на аеродромі. Відстань від об’єкта до українського кордону становить близько 512 кілометрів.

У Миколаєві пролунав вибух

3 вересня, о 3:10, повітряна тривога швидко охопила кілька регіонів на півдні та у центрі України. Моніторингові пабліки повідомили про загрозу балістичних ракет, які можуть бути запущені з тимчасово окупованого Криму.

О 3:12 Повітряні Сили України сповістили про швидкісну ціль на Миколаївщині. Згодом стало відомо про вибухи.