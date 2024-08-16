Саймс заявив, що «спантеличений і стурбований» обушком ФБР

Федеральне бюро розслідувань навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому «Першого каналу» Дмитру Саймсу та його дружині. Про це повідомило місцеве видання Rappahannock News.

Речниця ФБР заявила виданню, що це була «санкціонована судом правоохоронна діяльність» та відмовилась від подальших коментарів.

Один із сусідів розповів, що численні співробітники правоохоронних органів з ранку вівторка приїжджали і від'їжджали з маєтку під назвою «Патрія» у Хантлі, вивозячи предмети на вантажівках і причепах. Агенти знову повернулися до маєтку в четвер вранці.

Подружжя купило маєток площею 132,6 акра у 2021 році за $1,63 млн.

Саймс перебуває за межами США і розповів виданню, що він «спантеличений і стурбований» тим, що жоден правоохоронний орган не зв'язався з ним з приводу обшуку його власності. «Я, безумовно, зроблю кроки, щоб отримати належну інформацію, а потім вжити належних заходів», – сказав він.

Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на кремлівському «Першому каналі». Його ім'я неодноразово з'являлося у звіті Роберта Мюллера через його зв'язки з посадовими особами передвиборчого штабу Дональда Трампа та з російськими чиновниками, але йому ніколи не висували жодних звинувачень.

Протягом десятиліть Саймс був добре відомий у дипломатичному світі Вашингтона і вважається експертом у російських справах. Він був багаторічним президентом і головним виконавчим директором Центру національних інтересів, аналітичного центру державної політики, заснованого колишнім президентом Річардом Ніксоном, який він залишив у 2022 році.

У пропагандистській програмі на «Першому каналі» Саймс позиціював себе як зовнішньополітичний реаліст, що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою, але з часом Саймс став повністю пропутінським.

Нагадаємо, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна».

До слова, співачка Лариса Доліна, відома своєю підтримкою російської агресії проти України, розпродала своє майно та разом із заощадженнями переказала гроші на «безпечний рахунок». Отримувачі коштів на прощання зламали її соцмережі, де написали, що гроші підуть на підтримку батальйону «Азов».