Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ФБР прийшло з обшуками до кремлівського пропагандиста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ФБР прийшло з обшуками до кремлівського пропагандиста
Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на кремлівському «Першому каналі»
фото з відкритих джерел

Саймс заявив, що «спантеличений і стурбований» обушком ФБР

Федеральне бюро розслідувань навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому «Першого каналу» Дмитру Саймсу та його дружині. Про це повідомило місцеве видання Rappahannock News.

Речниця ФБР заявила виданню, що це була «санкціонована судом правоохоронна діяльність» та відмовилась від подальших коментарів.

Один із сусідів розповів, що численні співробітники правоохоронних органів з ранку вівторка приїжджали і від'їжджали з маєтку під назвою «Патрія» у Хантлі, вивозячи предмети на вантажівках і причепах. Агенти знову повернулися до маєтку в четвер вранці.

Подружжя купило маєток площею 132,6 акра у 2021 році за $1,63 млн. 

Саймс перебуває за межами США і розповів виданню, що він «спантеличений і стурбований» тим, що жоден правоохоронний орган не зв'язався з ним з приводу обшуку його власності. «Я, безумовно, зроблю кроки, щоб отримати належну інформацію, а потім вжити належних заходів», – сказав він. 

Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на кремлівському «Першому каналі». Його ім'я неодноразово з'являлося у звіті Роберта Мюллера через його зв'язки з посадовими особами передвиборчого штабу Дональда Трампа та з російськими чиновниками, але йому ніколи не висували жодних звинувачень.

Протягом десятиліть Саймс був добре відомий у дипломатичному світі Вашингтона і вважається експертом у російських справах. Він був багаторічним президентом і головним виконавчим директором Центру національних інтересів, аналітичного центру державної політики, заснованого колишнім президентом Річардом Ніксоном, який він залишив у 2022 році. 

У пропагандистській програмі на «Першому каналі» Саймс позиціював себе як зовнішньополітичний реаліст, що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою, але з часом Саймс став повністю пропутінським. 

Нагадаємо, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна».

До слова, співачка Лариса Доліна, відома своєю підтримкою російської агресії проти України, розпродала своє майно та разом із заощадженнями переказала гроші на «безпечний рахунок». Отримувачі коштів на прощання зламали її соцмережі, де написали, що гроші підуть на підтримку батальйону «Азов».

Читайте також: Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області
Теги: обшук пропагандист ФБР США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівські блогери кажуть, що російські дрони, які постачає Міноборони РФ, неякісні, а кожен четвертий – не здатний піднятися в повітря
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
3 серпня, 20:51
Поки політика США щодо далеких ударів по території РФ не змінилася
Радник Байдена зробив заяву щодо ударів України по території РФ
20 липня, 23:52
Байден оголосив про завершення своєї передвиборчої кампанії
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
21 липня, 21:15
Дональд Трамп прокоментував рішення Байдена вийти з передвиборчої гонки
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
21 липня, 21:48
Трамп отримав поранення під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії
Замах на Трампа. Очільниця Секретної служби США подала у відставку
23 липня, 17:58
Троє пропагандистів агенції tass.ru встигли відвідати церемонію відкриття Олімпіади та деякі змагання
Із Олімпійських ігор у Парижі видворено чотирьох російських пропагандистів
28 липня, 20:39
Гарріс заявила, що «американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду»
Гарріс прокоментувала висловлювання Трампа про її расову приналежність
1 серпня, 09:09
Камала Гарріс стала першою чорношкірою жінкою, яка очолила президентський список великої політичної партії США
Висування Гарріс у президенти підтримало 99% делегатів Демократичної партії
6 серпня, 13:18
Дружба Туреччини та Росії не подобається владі США
Подвійна гра Ердогана з Росією обурює Вашингтон – Berliner Zeitung
9 серпня, 13:16

Соціум

ФБР прийшло з обшуками до кремлівського пропагандиста
ФБР прийшло з обшуками до кремлівського пропагандиста
Стало відомо, яка країна стала рекордсменом за кількістю заражень мавпячою віспою
Стало відомо, яка країна стала рекордсменом за кількістю заражень мавпячою віспою
«Путін кинув своїх людей». Жителька Курщини поскаржилася ЗСУ українською мовою
«Путін кинув своїх людей». Жителька Курщини поскаржилася ЗСУ українською мовою
Падіння російського Ту-22М3: один із пілотів помер
Падіння російського Ту-22М3: один із пілотів помер
ООН попросила про доступ до російських регіонів, що межують з Україною
ООН попросила про доступ до російських регіонів, що межують з Україною
У Європі зафіксовано перший випадок нового штаму мавпячої віспи
У Європі зафіксовано перший випадок нового штаму мавпячої віспи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
36K
Війна чи капітуляція – чого чекає Путін?
20K
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua