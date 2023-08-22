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Берлінська про трагедію у Чернігові: Відчуватиму моральну відповідальність до кінця життя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Берлінська про трагедію у Чернігові: Відчуватиму моральну відповідальність до кінця життя
Наслідки ракетного удару по Чернігову
фото з відкритих джерел

Волонтерка запевняє, що інформація про конкретне місце виставки публічно не оголошувалась

Організаторка виставки дронів DemoDay у Чернігові, волонтерка Марія Берлінська прокоментувала ракетний удар по Чернігову. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії, відомості які становлять таємницю досудового розслідування і не підлягають розголошенню. Це означає, що я не можу коментувати ситуацію, це прямо заборонено законом. Розумію, що комусь це дає широкі можливості зловживати, придумувати маніпулятивні версії, але повірте, мене зараз менше всього хвилює ця інформаційна хвиля ненависті», – йдеться в повідомленні.

Берлінська назвала повною маячнею заяву РФ про те, що ракети були спрямовані в секретну нараду працівників СБУ і ГУР, яка проводилась в центрі міста. – «З того, що оголосили офіційно ракета була спеціально запрограмована так, щоб вразити якомога більше людей навколо».

Зазначається, що як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття. За словами співробітників правоохоронних органів від оголошення тривоги до удару було близько 9-10 хв.

Також волонтерка запевняє, що інформація про конкретне місце публічно не оголошувалась. Анонс, що буде захід справді був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим учасникам. Проводилася не відкрита виставка дронів, а закрита вузькоспеціалізована зустріч, вхід був можливий лише за запрошенням та у взаємодії з відповідними службами.

«Справжні українці з Чернігова мають право на будь яку емоцію і тут я зобов'язана лише вибачитись перед кожною людиною, перед кожною сім’єю, яка як і ми опинилась під ударом. Скільки б мені не писали про те, що я ні в чому не винна, винен російський ворог – суто раціонально все розумію. Але все одно я відчуваю і буду відчувати моральну відповідальність до кінця життя», – додала вона.

Берлінська про трагедію у Чернігові: Відчуватиму моральну відповідальність до кінця життя фото 1
Берлінська про трагедію у Чернігові: Відчуватиму моральну відповідальність до кінця життя фото 2
Берлінська про трагедію у Чернігові: Відчуватиму моральну відповідальність до кінця життя фото 3

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

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Теги: Чернігів

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