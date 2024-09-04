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Правоохоронці проводять обшуки у мережі магазинів «Ябко»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці проводять обшуки у мережі магазинів «Ябко»
Правоохоронці проводять обшуки у мережі з продажу техніки Apple
фото:jabko.ua

У магазинах мережі «Ябко» продають техніку Apple. Мережа налічує десятки магазинів у всій Україні

Правоохоронці 4 вересня проводять обшуки у мережі з продажу техніки Apple у справі щодо ухилення від сплати податків. Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.

За його даними, обшуки проводять працівники Бюро економічної безпеки. Йдеться про мережу продажу мобільної техніки та аксесуарів «Ябко», додало джерело.

До цього про обшуки в мережі магазинів повідомляли у Telegram-каналах. Зазначимо, у магазинах мережі «Ябко» продають техніку Apple. Мережа налічує десятки магазинів у всій Україні.

Нагадаємо, народні депутати доопрацювали проєкт закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту.  Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та розкрив деталі.

До слова, харківських підприємців звільнено від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для фізичних осіб – підприємців четвертої групи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Відповідне рішення було ухвалено під час сесії міськради. Так, представників бізнесу буде звільнено від сплати податків до кінця 2024 року.

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Теги: обшук податки Apple магазин

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