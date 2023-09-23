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США приховали план передачі Україні Atacms – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
США приховали план передачі Україні Atacms – FT
Коли Atacms будуть в Україні, наразі невідомо
фото з відкритих джерел

Рішення відправити ракети було безпосередньо пов'язане з передачею Києву касетних боєприпасів

Рішення про передачу Україні далекобійних ракет Atacms адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена ухвалила ще до візиту президента Володимира Зеленського в США, але вирішила не оголошувати про це публічно, пише у суботу, 23 вересня, газета Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, це було зроблено, щоб російське командування не дізналось про рішення, і щоб не спровокувати сили РФ перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

Як зазначає FT, рішення відправити ракети було безпосередньо пов'язане з передачею Києву касетних боєприпасів. Розблокувавши цю опцію, Вашингтон став менше хвилюватися, що передача ракет з єдиною боєголовкою виснажить власні запаси Пентагона – замість цього США відправлять ракети якраз із касетними боєприпасами.

Нагадаємо, що напередодні NBC News повідомило, що Байден повідомив Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги Україні у відсічі російської агресії. Водночас джерела мережі не уточнили, коли будуть доставлені ці ракети або коли про це рішення буде оголошено.

Нагадаємо, Білий дім наразі не підтверджує інформацію про плани США надати Україні далекобійні ракети Atacms.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що очільник США Джо Байден повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Atacms для допомоги у війні з Росією.

До слова, днями четверо сенаторів від Республіканської партії закликали Байдена негайно надати Україні ракети Atacms.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом очільник США прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет Atacms.

При цьому радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США поки не передаватимуть Україні Atacms, але в майбутньому це питання може зʼявитися на порядку денному.

Теги: радник Вашингтон партії Адміністрація Президента

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