Залужний вперше взяв участь у засіданні «Рамштайн»

Залужний висловив подяку партнерам за працю коаліції спроможностей, яка значно зміцнює позиції та можливості України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн». Про це він написав у Telegram.

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«Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час», – доповів Залужний.

Також він висловив подяку партнерам за працю коаліції спроможностей, яка значно зміцнює позиції та можливості України.

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«Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові», – підкреслив він.

Як повідомлялося, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція.

Триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.