Головна Країна Політика
search button user button menu button

Після Баканова та Резнікова звільнять Залужного? Безугла похизувалася своїми можливостями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Після Баканова та Резнікова звільнять Залужного? Безугла похизувалася своїми можливостями
Як зазначила Безугла, для неї «немає святих та своїх» на шляху для змін
фото з відкритих джерел

Як зазначила Безугла, вона завершила довгострокове мовчання про стан справ в ЗСУ

Нардепка від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що виступала проти колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова та ексміністра оборони Олексія Резнікова до моменту поки їх не було звільнено з посад. Так, нардепка натякнула, що наступний у черзі на звільнення може бути головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це вона написала в коментарях під своїм постом про блогера Мирослава Олешка, який незаконно виїхав з України та отримав підозру через заклики про ухилення мобілізації.

Безугла наголосила, що блогер-ухилянт отримав звільнення від військової служби в Одеському обласному ТЦК та СП, який раніше очолював військком Євген Борисов, що за інформацією слідства привласнив 188 млн грн. Крім того, саме в Одесі, а точніше у Національному університеті «Одеська юридична академія», президентом якого є ексрегіонал Сергій Ківалов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації.

Безугла опублікувала допис про Мирослава Олешка
Безугла опублікувала допис про Мирослава Олешка
фото: скріншот

Як зазначила Безугла, вона завершила довгострокове мовчання про стан справ в ЗСУ. Вона раніше повідомляла, що тривалий час боролася за зміни в ЗСУ, не показуючи проблем в армії.

«Для мене немає святих і своїх, це можете подивитися по ретроспективі всієї діяльності. Але тут не просто про персоналії, а про зашкарублість і ризики системи управління ЗСУ, так далі бути не може», – каже Безугла.

Безугла відповіла на коментар під своїм дописом
Безугла відповіла на коментар під своїм дописом
фото: скріншот

Як повідомлялося, Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Нагадаємо, Безугла розповіла про спроби відмовити головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного від нібито «співпраці з ексрегіоналом Сергієм Ківаловим», який обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія».

Раніше Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Тепер вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ  – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Крім того, Безугла закликала запровадити «сухий закон» серед військового керівництва в умовах воєнного стану.

Читайте також: Між Безуглою та речником Повітряних Сил розгорівся скандал
Теги: ЗСУ Олексій Резніков Іван Баканов Мар’яна Безугла Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Міняти треба не воєнкомів, а саму систему призову і мобілізації в армію»
Стаття Залужного для The Economist. Три головних сигнали
3 листопада, 07:05
Окрім шкоди для наших захисників це загрожує кримінальною відповідальністю
Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ
26 жовтня, 18:47
За добу відбулося майже 70 боїв
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
13 листопада, 07:07
Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ
Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ
27 жовтня, 10:31
Наслідки атаки ЗСУ на базу окупантів у Керчі
Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
6 листопада, 08:40
Геннадій Частяков
ДБР назвало основну версію загибелі помічника Залужного
8 листопада, 15:04
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
9 листопада, 12:42
У результаті протиповітряного бою знищено 15 із 20 ударних БпЛА Shahed-136/131
Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО
19 листопада, 08:50
ситуація на фронті залежить від того, чи отримає Україна потрібну зброю
Ексглава ЦРУ розповів, від чого залежатиме закінчення війни в Україні
19 листопада, 17:49

Політика

Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua