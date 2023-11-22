Після Баканова та Резнікова звільнять Залужного? Безугла похизувалася своїми можливостями

Як зазначила Безугла, для неї «немає святих та своїх» на шляху для змін

Як зазначила Безугла, вона завершила довгострокове мовчання про стан справ в ЗСУ

Нардепка від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що виступала проти колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова та ексміністра оборони Олексія Резнікова до моменту поки їх не було звільнено з посад. Так, нардепка натякнула, що наступний у черзі на звільнення може бути головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це вона написала в коментарях під своїм постом про блогера Мирослава Олешка, який незаконно виїхав з України та отримав підозру через заклики про ухилення мобілізації.

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Безугла наголосила, що блогер-ухилянт отримав звільнення від військової служби в Одеському обласному ТЦК та СП, який раніше очолював військком Євген Борисов, що за інформацією слідства привласнив 188 млн грн. Крім того, саме в Одесі, а точніше у Національному університеті «Одеська юридична академія», президентом якого є ексрегіонал Сергій Ківалов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує захист кандидатської дисертації.

Безугла опублікувала допис про Мирослава Олешка фото: скріншот

Як зазначила Безугла, вона завершила довгострокове мовчання про стан справ в ЗСУ. Вона раніше повідомляла, що тривалий час боролася за зміни в ЗСУ, не показуючи проблем в армії.

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«Для мене немає святих і своїх, це можете подивитися по ретроспективі всієї діяльності. Але тут не просто про персоналії, а про зашкарублість і ризики системи управління ЗСУ, так далі бути не може», – каже Безугла.

Безугла відповіла на коментар під своїм дописом фото: скріншот

Як повідомлялося, Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Нагадаємо, Безугла розповіла про спроби відмовити головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного від нібито «співпраці з ексрегіоналом Сергієм Ківаловим», який обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія».

Раніше Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Тепер вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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Крім того, Безугла закликала запровадити «сухий закон» серед військового керівництва в умовах воєнного стану.