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Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
фото ілюстративне

У місті пролунали понад 10  вибухів

Сьогодні, 30 червня, українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську. Про це повідомили Збройні сили України.

«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.

Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян фото 1

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому місті в Запорізькій області пролунала серія вибухів. У Бердянській МВА зазначили, що у місті пролунало 11 вибухів. Горіло та детонувало в районі аеропорту.

Теги: Запоріжжя ЗСУ військові Бердянськ

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