Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян

У місті пролунали понад 10 вибухів

Сьогодні, 30 червня, українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську. Про це повідомили Збройні сили України.

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«У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому місті в Запорізькій області пролунала серія вибухів. У Бердянській МВА зазначили, що у місті пролунало 11 вибухів. Горіло та детонувало в районі аеропорту.